Alessandra Amoroso in lacrime legge gli insulti degli hater La decisione di fuggire in Colombia e il lieto fine

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sanremo (Imperia), 6 febbraio 2024 –e il cyberbullismo. Anzi, il bullismo. Anzi, proprio l'inciviltà e l'odio. La cantautrice salentina ha scelto di raccontare tutto, quasi in una confessione liberatoria, durante la conferenza stampa di presentazione nella sala stampa del Teatro Ariston di Sanremo 2024. "In questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe delle cose", ha esordito. Per poi elencare tutta una serie diche ha ricevuto a mezzo social. Dall'emoji di una corda di un impiccato sino a offese volgari, minacce di morte e auguri di una pronta caduta agli inferi e nell'oblio. Italian singerduring a press conference on the occasion of the 74th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, ...

Momenti di commozione per Alessandra Amoroso , che in conferenza stampa a Sanremo torna a parlare in pubblico dopo oltre un anno e mezzo

La cantante in gara durante una conferenza stampa ha confessato quanto sia stato pesante per lei affrontare questo periodo: "Nell'ultimo anno sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione ...Tra i trenta big che sono in gara e che si esibiranno sul palco dell'Ariston c'è anche Alessandra Amoroso che presenterà il suo brano 'Fino a qui'.Alessandra Amoroso per la prima volta a Sanremo. Per l'occasione, che per lei sarà un po' come una rinascita, in conferenza stampa ha parlato del perché per un periodo è stata assente. La cantante ha ...