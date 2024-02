Alessandra Amoroso in lacrime a Sanremo | “Devo stare lontano”

(Di martedì 6 febbraio 2024) In un momento di intima condivisione con la stampa al Festival di2024,ha aperto il suo cuore, rivelando le profonde ferite lasciate da un periodo buio della sua vita. La cantante, visibilmente emozionata, ha raccontato di come la canzone “Fino a qui tutto bene”, che porta in gara al Festival, rifletta le sue personali battaglie e come sia riuscita a rialzarsi dopo essere stata sommersa da un’ondata di odio. “Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a leggere”, ha esordito, preparando i presenti a un racconto che avrebbe toccato corde profonde. Gli insulti e le minacce: l’odio online per...

