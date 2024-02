Alessandra Amoroso firma un autografo a un fan e il video diventa virale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una notizia choc da Sanremo ha sconvolto tutti i presenti e no, non sto parlando dell’allarme bomba che ha fatto evacuare tutti i big da una festa, ma diche hato una un fan senza fare polemiche. Lo hato a un ragazzo che su Twitter ha condiviso ilstupito quanto noi scrivendo: “fa gli autografi!“, aggiungendo poco dopo: “Comunque il tubo è/contiene il mio diploma prossima volta si tenta con il cuscino“. L’allusione, ovviamente, è a quel famoso cuscino che la cantante non firmò per non dare un dispiacere agli altri fan che volevano une che per questione di tempo non avrebbe potuto fargli. @OF...