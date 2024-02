Alessandra Amoroso annuncia il tour nei palasport | le date e i biglietti

(Di martedì 6 febbraio 2024) In attesa del suo debutto in gara al Festival di Sanremo,è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui (Epic / Sony Music), da mezzanotte fuori ovunque. Scritto dalla stessainsieme a Takagi, Ketra, Federica Abbate e Jacopo Ettorre, Fino a qui è una ballad intensa che parla di cadute, difficoltà che nella vita ci si trova inevitabilmente a dover affrontare, ma anche di come ci si possa rialzare da queste “cadute”, ritrovandosi ad avere una prospettiva totalmente nuova sulle cose. Online da domani anche il video del brano, prodotto da Borotalco.tv e con la regia di Ombra Film. A dirigere l’orchestra persarà il Maestro salentino Francesco Mancarella. Lo styling dell’artista è curato da Marco De Lucia. Glam: Manuele ...

