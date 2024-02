Al via la nuova Aifa | ecco i super esperti che decideranno sui «farmaci del futuro»

Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli , al via la collaborazione con Geolier : una maglia speciale per il Festival Per la prima volta nella storia ... (anteprima24)

Il centrosinistra carpigiano avvia la serie di incontri pubblici dopo la raccolta di firme per le primarie di coalizione. Saranno 11 le sedi dei seggi e tutti i residenti con almeno 16 anni potranno v ...Hanno superato il milione le tonnellate di ghiaia stese sul fondale del Mar Ligure per costruire la base della nuova diga del porto di Genova, il 40% del totale, tre volte il peso del Duomo di Milano.«Devo prendere mia figlia, vedi di levarti davanti che è meglio per te». È stato panico in un asilo di Guidonia Montecelio, l'altro pomeriggio, quando un ...