Al via la “Giornata di raccolta del farmaco”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Arezzo, 6 febbraio 2024 – Anche quest’anno, si svolge ladidel. Durerà una settimana, da oggi, martedì 6 a lunedì 12 febbraio. Moltissime farmacie che partecipano in tutte le città italiane ed è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali. Ovviamente anche ad Arezzo e provincia lasi svolgerà da oggi a lunedì 12 febbraio e si terrà in 30 farmacie. I volontari del Banco saranno presenti, in particolare, il 10 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 8 realtà benefiche del territorio e hanno espresso un ...

