Al via il Reddito alimentare | il cibo invenduto distribuito a chi ne ha bisogno Bellucci | “Contrastiamo povertà e sprechi”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Entra nella fase operativa la sperimentazione del “”, una misura promossa dal governo per fornire un ulteriore sostegno alle persone in situazione di particolare difficoltà economica. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha infatti pubblicato sul proprio sito l’avviso con tutte le istruzioni per la presentazione di progetti da parte dei Comuni interessati, che in questa prima fase sono Genova, Firenze, Napoli e Palermo. Qui “ilsarà presto realtà”, ha commentato il viceministro, Maria Teresa: “Col” I Comuni hanno tempo fino al 31 marzo per presentare i progetti, che saranno realizzati ...