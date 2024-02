Al via il Festival di Sanremo | la tv del 6 febbraio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 6su RaiUno alle 20.40 prenderà il via la 74esima edizione del “di”. Tradizionale appuntamento musicale che sì svolge in cinque serate in diretta su Rai1 dal 6 al 102024 dal Teatro Ariston di. La Direzione Artistica è affidata ad Amadeus, che stasera sarà affiancato da Marco Mengoni in veste di co-conduttore e super ospite. Sul palco dell’Ariston, inoltre, salirà l’attore Edoardo Leo, mentre a completare il parterre della sera d’esordio dell’edizione 2024 saranno Tedua (dalla nave Costa Smeralda) e Lazza (in piazza Colombo). Si potranno ascoltare tutte le canzoni in gara: Alessandra Amoroso – “Fino a qui” Alfa – “Vai!” Angelina Mango – “La noia” Annalisa – “Sinceramente” BigMama – “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo ...