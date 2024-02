Al “Grande“ c’è la firma di McGregor

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sarà la Company Waynead inaugurare la danza al Teatro, il 13 febbraio. Sul palco sarà presentato, in prima italiana, l’ultimo lavoro di Waynedal titolo UniVerse: A Dark Crystal Odyssey, una meditazione consapevole sulla crisi climatica, ispirata al film The Dark Crystal di Jim Henson. Wayne, multi-premiato artista, direttore della Biennale danza, è uno dei coreografi più influenti del Regno Unito, internazionalmente riconosciuto per i suoi lavori complessi e per le sue innovative collaborazioni che spaziano tra danza, cinema, musica, arti visive, tecnologia e scienza.