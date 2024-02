«Al Chiostro» | location romantica per San Valentino

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una bella corte cittadina fa da cornice al ristorante di Claudio Giacometti che, dalla colazione alla cena, propone soluzioni sempre ricercate e di qualità. Da non perdere il percorso degustazione per la cena di San

D a alcuni mesi ha riaperto i battenti il ristorante «Al Chiostro», locale situato a Bergamo in una delle corti più belle della città, su Passaggio Canonici Lateranensi. Dalla riapertura di ottobre ad ...Si chiama Ai Chiostri e sorge dentro un ex convento del XV Secolo. C’è un bistrot per la pausa pranzo e il brunch, e la caffetteria che porta la firma di un maestro della pasticceria: Luigi Biasetto.