Al Bano | il duro sfogo in diretta radio | “È una tragedia” | a cosa si riferisce

(Di martedì 6 febbraio 2024) Personaggi tv. “È una”. Al, ilin: asi– “Spero che gli agricoltori possano denunciare anche a Sanremo la loro amara realtà. Nel 1984 ero a Sanremo e ci fu il grande sciopero dei metalmeccanici e Pippo Baudo li portò sul palco. Sanremo non è un palcoscenico solo per le canzoni, ma anche il sociale ha una sua voce importante”. Così AlCarrisi ospite a “The Breakfast Club” suCapital sulla protesta dei trattori pronta ad arrivare a Sanremo 2024. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Festival di Sanremo 2024, salta un ospite: è arrivata la smentita ufficiale Leggi anche: “Sanremo 2024”, ecco chi sarà il vincitore: il nome a sorpresa in ...

La verità sulla fine della sua Ylenia Al Bano l'ha svelata. Dopo anni di silenzio arrivano le sue parole. Ecco che cosa ha detto.Il cantante Al Bano si schiera in favore dei contadini in protesta in Europa e critica le politiche dell'Unione Europea.Prima arrabbiatura da mamma per Romina Carrisi. La quartogenita di Al Bano e Romina, che pochi giorni fa ha dato alla luce il suo primo figlio, Axel Lupo - avuto dal compagno Stefano Rastelli - si è ...