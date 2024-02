Agricoltori | prima vittoria | von der Leyen ritira la proposta sui pesticidi

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 6 febbraio 2024) La marcia dei trattori, strumenti di pace e lavoro e non di guerra, ha fatto fare un primo passo indietro a Bruxelles nella sua sconsiderata, e non calibrata, corsa ecologista. Ursula von der, alla Plenaria del Pe, ha annunciato che proporrà al collegio dei commissari "il ritiro" dellalegislativa sui. Il regolamento "diventato un simbolo di polarizzazione" ha spiegato, sottolineando che "una nuova, più matura", sarà fatta in futuro L'articolo proviene da Firenze Post.