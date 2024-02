Agricoltori | esplode la protesta a Grosseto Oltre 250 mezzi in strada | la polizia blocca il corteo

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 –ladei trattori acontro le politiche agricole dell’Unione Europea. Nella tarda mattinata di oggi, 6 febbraio, si sono formati 9 chilometri di coda sull'Aurelia, in direzione sud, all'altezza dello svincolo di Montiano (). Circa 250nelproveniente da Rispescia sono stati fermati dalla. I trattori provengono dai paesi agricoli della Maremma., ladeglisull'Aurelia L’obiettivo degliè di raggiungere il centro commerciale Maremà per effettuare una manifestazione e dare il via a un presidio di due giorni. Glidormiranno accampati poco ...

Chi sono e perché protestano L’agricoltura europea, un settore che conta circa 9 milioni di lavoratori e lavoratrici, attraversa una profonda crisi, che ha spinto migliaia di loro nelle strade di tut ...«Il terreno fertile è sempre stato la spina dorsale del sostentamento di un agricoltore. Ma dal 60 al 70 per cento dei suoli in Europa è ora in cattive condizioni. Possiamo invertire queste tendenze.Esplode la protesta dei trattori a Grosseto contro le politiche agricole della Ue. A sud della città si sono formati 9 chilometri di coda sull'Aurelia, in direzione sud, all'altezza dello svincolo di ...