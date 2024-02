Agresti | «Lukaku contro le grandi è mancato | ora di nuovo l’Inter»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha parlato del rendimento di Romelucon la maglia della Roma. Il centravanti belga sabato ritroverà nuovamente. PICCOLO CON LE? Stefanoa Radio Radio Mattino Sport e News parla così di: «Mi aspettavo chesi caricasse più sulle spalle la Roma in certi momenti, ma nellepartite èquasi sempre. In attacco comunque lo senti tanto, ma appunto con lesquadre, non solodove a San Siro c’è era anche un fattore psicologico ma anche con le altre, lui è venuto meno. Vediamo adesso il ritornoi nerazzurri all’Olimpico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...