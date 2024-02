Agguato in Messico Italiana uccisa con il suo compagno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una vera e propria esecuzione: prima hanno freddato nel retro del loro negozio di pipe e tabacchi, il29enne Juan Yair Valdez Ruiz detto "el Yayo" e poi lei, Pamela Codardini (nella foto), 35 anni anni originaria di Favaro (Venezia) ma da diversi anni residente in, a Ocotlan de Morelos, nello stato di Oaxaca. Dalle prime informazioni sembra che il vero obiettivo dell’del commando fosse proprio il, nell’ambito di un regolamento di conti della criminalità specializzata nel narcotraffico. Gli assassini si sono poi accorti che nel retro dell’esercizio commerciale c’era la donna, madre di due bambini, e non le hanno lasciato scampo. Pamela avrebbe cercato strenuamente di difendersi. Il 29enne sarebbe stato il braccio destro di Jaime Alberto Valdez, detto "El Piolin". Nel 2012 la donna aveva ...

