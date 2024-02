Aggressione choc in una scuola a Milano | 15enne ferito con una coltellata | è in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 Dopo l’accoltellamento di una professoressa 57enne da parte di uno degli studenti in unadi Varese, si è verificato un altro episodio molto simile in un istituto professionale di Pieve Emanuele, nel milanese. Anche in questo caso l’aggressore sarebbe uno studente, precisamente un 17enne, che avrebbe accoltellato un minore di 15 anni. Lo scioccante episodio ha avuto luogo poco dopo le 14:15, quindi le notizie sono ancora frammentarie. Il ragazzo è stato comunque soccorso con un’ampia ferita e una grave emorragia ed è stato portato in ospedale, dove le suesembrano molto critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’1-1-8 e i carabinieri. La ricostruzione Non è chiaro cosa sia successo di preciso, ma i carabinieri in un comunicato hanno fatto sapere che l’aggressore sarebbe un 17enne di ...