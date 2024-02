Adolescenti in crisi Tre paesi anti-disagio

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tredella Bassa fanno barriera contro ilgiovanile. Le parrocchie di Corno Giovine, Santo Stefano Lodigiano e San Fiorano hanno posto il focus sugli, puntando all’educativa di strada per promuovere il benessere emotivo e sociale. Sono stati coinvolti Marco Piccoli e Lorenzo De Carli, formatori del team di professionisti che opera nel Piacentino dal 2012. Gli educatori hanno già realizzato mini-assemblee su diversi argomenti in tutte le classi della Media di Corno Giovine, mentre ora stanno svolgendo incontri sul tema della comunicazione con glidelle superiori negli oratori deicoinvolti e promuovendo momenti formativi rivolti agli adulti. Il prossimo appuntamento con glisarà venerdì alle 20.45 all’oratorio di Santo Stefano ...

Le nuove generazioni si dimostrano sempre più avvezze a far lavorare la tecnologia al posto loro, accorciando i tempi per compiti, riassunti, ricerche, testi scritti. Solo una minoranza saprebbe spieg ...Roberta Rosin, psicologa e docente, esperta di temi legati alla differenza e alla discriminazione di genere, interviene nel dibattito sul caso Careggi e sull'appello dell'associazione GenerAzioneD ...Il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha lanciato un messaggio inequivocabile: è indispensabile affrontare immediatamente le crisi ambientali per salvaguardare i diritti dei più ...