Adolescenti e dipendenza da web | chi rischia di più e come comportarsi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Che siano giochi, siti o video, per molti giovanissimi tenere per ore lo smartphone in mano è ormai un’abitudine. E ogni giorno, si moltiplicano le ore passate su internet. Addirittura per questa situazione, nei casi più gravi, si arriva a parlare di una vera e propria forma di. Si chiama nel mondo anglosassone “Internet Gaming Disorder”. Si può tradurrepatologica da internet. Nel 2019, nel corso della 72a World Health Assembly tenutasi a Ginevra per aggiornare l’undicesima versione dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11), l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito ufficialmente il Gaming Disorder – GD all’interno della sezione inerente ai disturbi del comportamento relativi alle dipendenze. In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza ...