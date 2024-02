Addio dopo lo Scudetto | se ne va in Arabia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tentazione Saudi Pro League per uno dei grandi protagonisti della cavalcata: i tifosi restano di sasso Dall’ultima sessione estiva di mercato le più facoltose ed ambiziose società arabe della Saudi Pro League hanno lanciato la loro offensiva nei confronti del calcio europeo con offerte da capogiro e centinaia di milioni di euro messi sul piatto per strappare i migliori elementi ai campionati del Vecchio Continente. Un altro grande nome dalla Serie A all’Saudita (LaPresse) – Cityrumors.itDapprima concentratisi sul coprire d’oro dei fuoriclasse giunti (quasi) alla fine delle loro carriere (Cristiano Ronaldo e Karim Benzema ne sono due fulgidi esempi) i sodalizi sauditi hanno fatto breccia sia tra profili ancora giovani e di grandi prospettive, come Gabriel Veiga, che su campioni affermati che, lusingati dai tantissimi petrodollari offerti ...

Dopo un mix di emozioni vissute la scorsa settimana per l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari e, al contempo, del suo addio a fine 2024, nella giornata di lunedì 5 febbraio Carlos Sainz si è ...Dopo un mix di emozioni vissute la scorsa settimana per l’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari e, al contempo, del suo addio a fine 2024, nella giornata di lunedì 5 febbraio Carlos Sainz si è ...Bill Spencer non appena saputo quanto accaduto tra Brooke e Ridge andrà a casa della donna per starle accanto. Vorrà consolarla ma lei ancora nutrirà la speranza che lo stilista torni da lei e lo ...