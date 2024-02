Addio Antonio Paolucci Lo storico dell’arte “sovrintendente d’Italia“ Una vita alla guida di musei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Professor, chi è il più grande artista di sempre?”. "Raffaello", rispondeva senza esitazioni. Il destino ha voluto che terminasse la sua immensa carriera da direttore deiVaticani,ti per dieci anni, avendo l’opportunità di passeggiare ogni giorno in quelle Stanze vaticane che proprio Raffaello aveva trasformato in un monumentopittura di tutti i tempi. Con esiti forse, secondo, ancora più straordinari di quanto avesse fatto Michelangelo nella Volta della vicina Cappella Sistina, dipinta dal Buonarroti negli stessi anni. Ma, e per lunghe stagioni politico e, domenica sera ha voluto chiudere gli occhi, a 84 anni, nella sua Firenze, ...