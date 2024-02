Addio al prof dell’arte aretina Paolucci cittadino per amore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Era una domenica del 1961: arrivai ad Arezzo in 500, mi ritrovai di colpo a San Lorentino davanti allo scenario di Piero". Chiudi gli occhi, come faceva lui quando si perdeva nel racconto della grande bellezza. Come quel giorno, nel febbraio del 2010, nell’accogliere la cittadinanza onoraria della città. Quello sguardo ieri si è spento per sempre e già in tanti ne avvertono la mancanza. Lo sguardo di Antonio, l’ultimo grandeessoreitaliana epiù perche per onore: innamorato di Arezzo da sempre, e soprattutto da quella domenica del 1961. "Il campanile del Duomo, quello della Badia, la torre del Comune. È stato straordinario accorgermi che quel colpo d’occhio era rimasto lo stesso". Confronta la sky-line del 2010 con quella degli ...