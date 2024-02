Acqua e sostenibilità Transizione green | Amministratori locali motore della svolta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una cartina geografica disseminata di aree arancioni, ossia di zone a rischio. Così si presenta il nostro Paese nell’elaborazione dell’Edo, l’Osservatorio europeo sulla siccità: un territorio fragile, in cui l’- soprattutto negli ultimi anni - è uno dei fronti più critici. Sempre più scarsa, sprecata, gestita male e sempre più fonte di disastri (a livello europeo 1.500 eventi catastrofici dal 1980 a oggi, con 4.300 morti e 170 miliardi di danni). Le criticità delle risorse idriche e la necessità di ripensare le politiche in questo ambito, nell’otticae dell’economia circolare è stato il temaseconda lezioneSustainability Winter School, la scuola di alta formazione perpubblici under 40, organizzata dal Gruppo Cap. In cattedra, ...