Accusato di violenza sessuale | bibliotecario assolto in appello | “Il fatto non costituisce reato”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Siena, 6 febbraio 2024 – Molestie a uno studente in biblioteca, i giudici della Corte didi Firenze hanno ribaltato la sentenza emessa dal collegio del tribunale di Siena il 26 maggio 2020 assolvendo il dipendente del Comune di Siena dall’accusa di"perché ilnon". Fra novanta giorni verranno depositate le motivazioni. E si saprà come mai la lettura della vicenda, che aveva avuto grande clamore, è stata diversa. In primo grado, infatti, ilera stato condannato ad un anno e 8 mesi, appunto pernei confronti di un universitario. Oltre che al risarcimento dello studente - 5 mila euro – e al pagamento delle spese legali. "Siamo estremamente contenti, ho ...