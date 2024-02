Accusa di Beatrice a Varrese | “Quanto sei protetto!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 6 febbraio 2024) Quella di ieri è stata una vera puntata horror del Grande Fratello perLuzzi, che è stata attaccata da tutti, nonostante sia vittima da mesi di frecciatine, offese, complotti dei suoi coinquilini. L’attrice ieri notte – provata per quello che ha dovuto sopportare – ha mosso un’molto precisa a Massimiliano. L’diLuzzi: “Sei protetto,ti proteggono?!” Passando vicino a, la Luzzi gli ha detto: “seiQuesta è la verità. Non hai nulla da dire perché lo sai anche tu che è così“. L’attore di Luca Era Gay è rimasto in silenzio e poco dopo ha raccontato l’accaduto ad Anita Olivieri: “Io ero qui in cucina a vedere Rosy che stava cucinando. Lei mi è venuta vicino e mi ha detto ...