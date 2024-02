Accordo | Biden | richiesta Hamas esagerata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 6 febbraio 2024) 21.00 Il Presidente degli Stati Uniti,, ha dichiarato che la risposta dialla proposta disugli ostaggi è stata "un po'". "C'è stata una risposta da parte di, ma sembra un po'", ha dettoparlando alla Casa Bianca, "In questo momento i negoziati continuano".Lo riporta il Times of Israel. E fonti autorevoli israeliane citate da Ynet hanno sostenuto che "ha detto sì al quadro dell', ma ha posto condizioni impossibili. Non cesseremo i combattimenti".