Accoltella la prof a scuola | il 17enne ha agito da solo con premeditazione | “Nessuna scommessa con i compagni”

Pubblicato il 6 Febbraio, 2024 “Voleva uccidere, non c’è assolutamente una ragione per questa cosa, va fermato, va curato perché potrebbe ... (dayitalianews)

È Contestata anche la premeditazione al 17enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato ieri mattina una insegnante, Sara Campiglio, ... (quotidiano)

Prof ferita. È contestata la premeditazione al 17enne arrestato per tentato omicidio per aver accoltellato ieri mattina un'insegnante in un istituto professionale di Varese. La premeditazione è ...Il 17enne che ha accoltellato la professoressa ieri lunedì 5 febbraio fuori da scuola è accusato di tentato omicidio con l’aggravante della ...Alla scena avrebbero assistito due colleghe della vittima che poi sono state sentite in Questura. Il 17enne è stato arrestato dopo il ritrovamento dell’arma da parte dei carabinieri: un coltello a ...