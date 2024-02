Abruzzo | Proiezioni Demografiche Indicano una Popolazione in Declino di 100mila Abitanti Entro il 41

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 6 febbraio 2024) L'Aquila - Uno studio basato sui dati dell'Istat ha rivelato cheil 2041 ladell'diminuirà dipersone, segnando undel 8,33% in 19 anni. Questa intensità di decrescita è il doppio rispetto a quella prevista per l'intera Italia, stimata al 4,83%. L'economista di Sulmona, Aldo Ronci, ha elaborato queste previsioni preoccupanti, che suggeriscono un ritorno demografico simile a quello di un secolo fa per la regione. Ronci ha attribuito questodemografico a un fenomeno allarmante: una diminuzione di 200miladi età compresa tra 0 e 64 anni, parallela a un aumento significativo dipersone di età pari o superiore a 65 anni. Questo squilibrio nella distribuzione demografica potrebbe portare a ...