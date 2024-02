Abodi | “Sull’annullamento del decreto crescita c’è stato un veto politico”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il ministro per lo sport e per i giovani Andreaè intervenuto durante il Simposio Sport, calcio e calciomercato: “Annullamento? Io ho provato a proporre una proroga di due mesi che non avrebbero risolto nulla, se non di ragionare sulla progressività dell’uscita. Ma mi sono scontrato con une pregiudizio, non si è discusso di contenuti. Noi pensavamo di uscirne in tre anni“.ha poi aggiunto: “Cosa succederà? In queste ore qualcosa si sta muovendo, ma tornare indietro sarebbe un errore, metterebbe in discussione la nostra credibilità. Troveremo altre forme di incentivazione“. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, sempre sulha sottolineato come secondo lui lo strumento non fosse adeguato ...