Abbattuto l’orso M90 | Fugatti aveva già il colpo in canna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) È allucinante. Detto, fatto. Il presidente del Trentino, Maurizio, emette ordinanza di abbattimento per M90 e solo qualche ora dopoè stato. Quindi è ovvio cheera seguito e circondato da tempo e che ilera già in. Eha giocato di anticipo su tutti: editto di morte ed esecuzione immediata. Così ha dribblato ogni possibilità di ricorso da parte di tutti. Ma è incredibile pensare che un orso possa esseresolo per aver incrociato lo sguardo di una coppia, che stava transitando nel bosco, guarda caso proprio la casa delstesso Poi, ognuno per la sua strada. Eppure è statoperché “pericoloso”. È incredibile come si voglia perseguire a tutti i ...