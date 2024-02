Abbattuto in Val di Sole l' orso M90 | proteste degli animalisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) E' statol'M90 dopo il via libera tato dalla Provincia di Trento. "Nel cdel pomeriggio è stata data esecuzione al decreto firmato stamani dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, che prevedeva il prelievo dell'esemplare diM90 tramite abbattimento". A eseguire l'operazione, come previsto dal decreto, è stata una squadra del Corpo forestale trentino, che è entrata in azione in una zona di montagna della Bassa Val di. L'animale è stato identificato mediante l'osservazione del radiocollare e delle marche auricolari. Gliannunciano battaglia dopo l'abbattimento di M90: "Abbiamo sperato fino all'ultimo in un ripensamento, in considerazione della speciale protezione di cui gode la specie anche a livello europeo e nel rispetto ...