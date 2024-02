A4 | botto tremendo fra Tir | un mezzo pesante prende fuoco immediatamente Lunghe code in direzione Venezia

VAL DI ZOLDO (BELLUNO) - Un botto tremendo in una semicurva tra Dont e Forno di Zoldo poco dopo le 18 di oggi 2 febbraio 2023: una Mini e un suv Stelvio si sono scontrati frontalmente, ...Dopo il tremendo botto relativo alla caduta in discesa a Wengen, di qualche settimana fa, Aleksander Aamodt Kilde è tornato a parlare questa mattina dando degli aggiornamenti sulle sue condizioni fisi ...L’esplosione ha distrutto la porte e parte del muro, in frantumi i vetri delle abitazioni vicine ...