A1 | la notte di giovedì 8 febbraio chiuso tratto Settebagni-Allacciamento GRA

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire attività nell’ambito della rimozione del cantiere di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “su fosso Malpasso”, dalle 22 di8 alle 5 di venerdì 9, saràilcompreso trae l’con il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare di Roma), verso Roma. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Salaria ovest”, situata nel suddetto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di, percorrere la SS4 Via Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A. (Com/Red/Dire)