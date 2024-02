A1 | chiusa per una notte immissione su A24 da Napoli

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sulla A1 Milano-, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì 9 alle 6 di sabato 10 febbraio, saràla rampa disulla A24 Roma-Teramo, per chi proviene daed è diretto verso Roma. In alternativa, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud, proseguire poi sul G.R.A. e quindi sulla A24, verso Roma est; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa in direzione di Roma. (Com/Red/ Dire)