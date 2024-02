A Roma aprono i cantieri del Pnrr e in periferia chiudono i negozi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le opportunità offerte dalrischiano di trasformarsi in un cappio al collo per tante piccole realtà imprenditorialine. Per esempio a Corviale, nellasud-ovest della Capitale. Lì infatti stanno per partire ie i titolari delle attività commerciali, ma anche gli artigiani che lì hanno le botteghe, o i volontari che gestiscono le associazioni, saranno costretti a chiudere i battenti il tempo necessario per portare avanti i lavori che, nelle intenzioni, dovrebbero rigenerare e rinnovare il quartiere. Si tratta di un progetto da 50 milioni di euro stanziati dalnell’ambito dei Piani urbani integrati per il recupero delle periferie. L’obiettivo è nobile, e anzi necessario, viste le condizioni di degrado e abbandono in cui versano tante periferiene. A ...