A Montalto si corre la Mille di Miguel | appuntamento per l’11 marzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024-re per ricordare, per condividere, per crescere. Questo è lo spirito che anima ladi, la manifestazione sportiva dedicata al maratoneta poeta argentinoSanchez, scomparso durante la dittatura militare nel suo paese. Ogni anno migliaia di studenti di tutta Italia partecipano a questo evento, che vuole essere un omaggio alla sua vita e al suo messaggio di pace e libertà. Quest’anno gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale didi Castro e dell’Ipseoa A.Farnese saranno per la prima volta gli atleti protagonisti al raggruppamento eliminatorio alladi, che si terrà lunedì 11presso il campo sportivo comunale Martelli. Una gara di 80, 100 e 1000 metri con ...