A marzo il Festival fogliante dell' economia e della globalizzazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Sabato 23dalle 9:00 alle 13:30) presso la sede di Banco Bpm, nella Salae Colonne (Via San Paolo 12, Milano), il Foglio organizza il. Idee creative per un Italia più attrattiva. L'ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria. Per iscriversi mandare una mail con nome e cognome a: [email protected] Ecco i nostri ospiti Stefano Boeri (Architetto e urbanista) Federica Brancaccio (Ance) Cristina Camilli (Coca-Cola Italia) Maria Cannata (Presidente Mts) Luciano Capone (Il Foglio) Livia Cavallari (Upb) Camilla Cielo (Confindustria) Lorenzo Codogno (Analista) Veronica De Romanis (Economista) Donato Ferri (EY) Stefano ...