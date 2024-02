“A Gaza manca qualsiasi cosa per sopravvivere E i campi non sono attrezzati per il vento e la pioggia” | l’appello di Oxfam per il cessate il fuoco

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Apraticamente tutto per“. Nei rifugi e nelle tende di Rafah, nel sud della Striscia, la popolazione sta affrontando il freddo, lae le malattie in condizioni estremamente difficili, in accampamenti di fortuna che non riescono a reggere ile l’acqua. “I rifugi nonper affrontare l’inverno” racconta allo staff diGhada AlHaddad, che sta lavorando sul campo. A pagarne le conseguenzesoprattutto i bambini e le persone più fragili che denutriti e senza vestiti invernali si ammalano. Per questoha rilanciato il suo appello alilimmediato e permanente LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria ...

22 dic 18:35 Usa al L'Onu : delusione per mancata condanna attacco Hamas 'Sappiamo che molto altro deve essere fatto per affrontare questa crisi ... (247.libero)

23 dic 01:30 Guterres: soluzione due Stati unica via verso pace sostenibile 'Per quanto difficile possa sembrare oggi, la soluzione dei due Stati - ... (247.libero)

Arrivati oggi al porto di La Spezia, a bordo della nave ospedale Vulcano altri bambini da Gaza, con i loro accompagnatori, quasi tutti tratti in salvo da sotto le macerie. Curati e stabilizzati dai me ...Manca una soluzione politica ...la prima è che il problema principale oggi è quello umanitario a Gaza; la seconda è che adesso la palla è nelle mani di Hamas, facendo intuire che Usa e Israele hanno ...Roma, 5 feb. (askanews) – Gaza potrebbe impiegare fino al 2092 per ripristinare i livelli di pil (prodotto interno lordo) del 2022. Lo indica un rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite per il Co ...