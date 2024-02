A Firenze mozione per intitolare luogo sport a Gigi Riva

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 - Unaa Palazzo Vecchio perun impiantoivo, un giardino, una piazza o un qualsiasi altrodi aggregazione dialla memoria di, bomber della Nazionale e del Cagliari, morto lo scorso 22 gennaio. È quanto ha proposto il capogruppo del M5s aRoberto De Blasi, che si è sempre definito “sardo d'origine ma fiorentino d'adozione”. “Talento in campo e fenomeno fuori, Rombo di tuono oltre ad essere una leggenda del mondo del calcio internazionale resterà per sempre uno straordinario simbolo di accoglienza e integrazione, nel nome delloe non solo”, ha spiegato De Blasi.

Firenze, 6 febbraio 2024 - Una mozione a Palazzo Vecchio per intitolare un impianto sportivo, un giardino, una piazza o un qualsiasi altro luogo di aggregazione di Firenze alla memoria di Gigi Riva, ...