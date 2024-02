A dieci anni da ’La carta di Siena’ L’accoglienza per rigenerare la città

(Di martedì 6 febbraio 2024) Oggi, dalle 15 all’Università per Stranieri in via Pispini, il convegno ’Ladi Siena. 10dopo. Siena ela’. L’iniziativa è promossa dall’arcidiocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, dalla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, la Fondazione Migrantes con il patrocinio di Unistrasi. Undicifa (22 novembre 2013) ladi Siena fu pensata e realizzata dalla Commissione Migrantes Toscana con Unistrasi e il Centro La Pira per provare a capire i cambiamenti culturali legati alle migrazioni. A distanza di 11, una giornata di confronto, studio e approfondimento per avviare il lavoro di revisione e attualizzazione della. Porteranno il saluto il rettore Tomaso Montanari, il ...

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in marginale calo: il differenziale ha chiuso la seduta sul mercato telematico a 156 punti base, contro i 157 dell'avvio. Il rendimento del… Leggi ...I due ballerini hanno già vinto i campionati italiani di Riccione e si preparano per gli Europei che si disputeranno in Spagna ...Tra i momenti tradizionali che accompagnano l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, di scena in Fortezza dal 10 al 12 febbraio, con la proclamazione delle stelle per la vendemmia 2021, in commer ...