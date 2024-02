A cosa serve l’aggiornamento di febbraio per i Samsung Galaxy e quando arriva

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024)diper isupportati è stato appena dettagliato danel consueto bollettino mensile per le sue patch di sicurezza. In particolar modo, sono state fornite informazioni puntuali sulle minacce corrette dagli sviluppatori per mantenere sicuri i dispositivi. La patch di2024 include un totale di 72 correzioni di sicurezza. Ben 61 sono state sviluppate dagli esperti di Google perché relative al sistema operativo Android. Al contrario, altre 11 riguardano solo i dispositivie dunque l’interfaccia software One UI. Delle minacce scovate da Mountain View, ce ne solo 3 sono di natura critica e le altre 58 sono solo, si far per dire, di rischio elevato. In riferimento invece alla soluzione software proprietaria del ...