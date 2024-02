A che ora inizia Viva Rai 2 Viva Sanremo 2024 con Fiorello | l’orario della messa in onda

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) A che oraRai 2, lo show condotto da Rosariosu Rai 1 dopo il Festival? Ve lo diciamo subito: ogni puntata (quattro in tutto) andrà insubito dopo il Festival dicondotto da Amadeus, dal 6 febbraio. In particolare gli appuntamenti andranno indal 6 al 9 febbraio, da martedì a venerdì. Appuntamento intorno alle 2 di notte. Sabato poisarà sul palco come co-conduttorefinale. Quattro scoppiettanti puntate con, Biggio, Casciari e tutto il cast del suo programma che saranno in diretta dal Glass costruito direttamente davanti al Teatro Ariston, ...