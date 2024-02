A Castellanza hamburger del Mc Donald' s gratis per le famiglie in difficoltà

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024)(Varese) – Per tre mesi, da febbraio ad aprile, i volontari della mensa del "Padre Nostro OdV" potranno contare su una donazione di 100 pasti mensili Mc’s da consegnare alleinsul territorio castellanzese. La mensa del Padre Nostro selezionerà lepiù numerose per consegnare questi pasti: happy meal per i bambini, doppio cheeseburger oppure “double chicken” per gli adulti. I pasti donati da Mc’s verranno ritirati dai volontari al ristorante di viale Borri ogni martedì. "Per i bambini, prepariamo le box Happy Meal cono nuggets di pollo, patatine fritte, acqua, frutta e un giochino - spiega Salvatore Tarricone -, mentre per gli adulti, un panino double cheeseburger o double chicken, frutta e acqua. ...