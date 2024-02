A Carnevale il Museo Nazionale del Cinema cerca la sua Mercoledì

Il museo di Città della Scienza annuncia la sua prima “ Notte in maschera “ dedicata ai piccoli esploratori dai 5 agli 11 anni. Tutto è pronto per ... (2anews)

Il Carnevale è arrivato. Partendo dall’esplorazione della mostrala mattinata si svolgerà tra letture in italiano e in Lingua dei Segni, incontri e giochi in movimento, alla scoperta di opere dai prota ...Il Gran Caffè Gambrinus, storico locale di piazza Trieste e Trento, si trasforma in una cornice d'eccezione per celebrare il Carnevale in modo unico e ...Sabato 10 febbraio dalle 15:00 alle 16:30, presso il Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo, si terrà l’evento “Maschere dal mondo”. L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni, ...