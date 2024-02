73 milioni in tre anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da quando il 75% delle quote del Pisa Sporting Club sono state cedute da Enzo Ricci ad Alexander Knaster, nel gennaio del 2021, la società nerazzurra ha fatto una decisa virata sugli investimenti per l’area sportiva, dal mercato e dagli stipendi. Complessivamente sono stati investiti, tra mercato e stipendi, oltre 73di euro. Al timone, come sempre, il direttore generale GiovCorrado, mentre in questi tresi sono avvicendati alla direzione sportiva prima Claudio Chiellini e poi Stefano Stefanelli. Dai numeri analizzati dai bilanci emergono alcuni dati interessanti. La spesa complessiva degli stipendi, ad esempio, è stata di 45478mila euro. Guardando la suddivisione si parte dai 9e 135 mila euro nel 2021-22, quando la società nerazzurra aveva il dodicesimo monte ...