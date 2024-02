7 prodotti beauty che celebrano l’anno cinese del drago

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio del nuovo anno lunaree, secondo la tradizione, il 2024 saràdelverde di legno. Questo periodo è considerato particolarmente fortunato, grazie all’animale che lo governa, simbolo di potenza e realizzazione. Ma non è solo questo a renderlo speciale. Il, infatti, è l’unico animale fantastico dello zodiaco, e porta con sé un’aura di magia e mistero. Come da consuetudine, il mondo della bellezza si prepara a festeggiare in grande stile e coglie l’occasione speciale per lanciare una serie di edizioni limitate e nuovi, creando una celebrazione unica e straordinaria, tutta da provare. Vi raccomandiamo... ...

Coty ha siglato una nuova licenza beauty con la casa di moda italiana Marni, che partita dal lancio delle fragranze nel 2026. L’accordo di licenza appena firmato per sviluppare, produrre e distribuire ...Dopo il successo planetario di The Honest Company, la star di Hollywood produrrà contenuti per donne e minoranze con la nuova società Lady Spitfire.Jessica Alba lancia una nuova compagnia di produzione, denominata Lady Spitfire.Dopo il grande successo di The Honest Company, la società con cui da anni si occupa di beauty e di prodotti bio per i pi ...