6 febbraio | giornata per la sicurezza in rete | le ragazze temono il Revenge Porn

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 62024 – Soprattutto leche video e foto in cui sono state riprese in atteggiamenti intimi, e contenenti materiale sessuale esplicito, possano finire ined essere diffusi sul web dai loro ex, per ripicca dopo la fine della relazione. Il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio indifesa realizzato da Terre des Hommes, insieme a OneDay e alla community di ScuolaZoo, che ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi etra i 14 e i 26 anni. I dati 2024 sono stati presentati per il Safer Internet Day, lamondiale di sensibilizzazione per lain, che cade oggi ...