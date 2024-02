40enne di Caltagirone arrestato per maltrattamenti contro madre ed ex moglie | le violenze durate dieci anni

Storia di violenza a Caltagirone, in Sicilia: un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti familiari ai danni della madre e della ex moglie, nei confronti della quale le ...PATERNÒ – Svolta nella indagini relative all’omicidio di Mohamed Mouna, avvenuto domenica scorsa a Paternò (Catania). La Procura etnea ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti del presunto ...CATANIA – Violenza a Caltagirone: un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti familiari ai danni della madre e della ex moglie, nei confronti della quale le violenze ...