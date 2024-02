28 Giorni Dopo | Cillian Murphy svela che non sapeva di cosa fosse

(Di martedì 6 febbraio 2024)ha rivelato di non sapere che 28un titolo sugli zombie mentre si trovava sul set a lavorare al film. In effetti, quando uscì, gli zombie non erano il soggetto del momento. Lo stessoha detto che: “prima di 28non c’erano molti film sugli zombie, era un genere morto. Danny Boyle e Alex Garland lo hanno ravvivato“. Nella conversazione, registrata a dicembre,ha parlato anche della sua lunga carriera sul palcoscenico e sullo schermo. Tra questi, la collaborazione con il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland per il film, in cui interpreta un uomo che si risveglia dal coma 28l’inizio della diffusione di un virus che ...

Originaria della Calabria, "sono a Trieste dal 2021 - spiega - dopo un percorso in diverse strutture internazionali ...sono utili per raccontare alla gente quello che facciamo ogni giorno".Il minibar all'interno degli hotel non è di certo famoso per la sua convenienza e chi non ha soldi da buttare se ne tiene alla larga il più possibile, cedendo soltanto nel caso ...Mentre nessuno, almeno per ora, osa ipotizzare apertamente scenari d'abdicazione che non sembrano in effetti all'ordine del giorno. Il Mirror, ad esempio, dopo aver sottolineato "lo sgomento" generale ...