15 purificatori d' aria per viverti bene la stagione dei pollini

Il pm10 non è l’unico parametro per valutare la qualità dell’aria. Vengono prese in considerazioni anche particelle ancora più piccole (il pm2.5) e l’ozono. Cinzia Perrina, ceo di Defens Air che ...Un dispositivo sostenibile 100% Made in Italy, progettato per migliorare, in poche semplici mosse, la salubrità degli alimenti presenti nel frigorifero: una volta acceso, infatti, sarà sufficiente pos ...Per il 2024, le novità sono il deumidificatore e purificatore aria e lampadine smart. Rappresentano consumi consolidati, invece, la piastra per capelli, il rasoio elettrico e lo scaldaletto elettrico.