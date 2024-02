Zucchine | uova e latte | in 5 minuti è pronta una cena deliziosa con sole 170 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Una pietanza leggera e sana da far mangiare a grandi e piccini è lo sformato di. Con questa ricetta tutta la famiglia, anche i più schizzinosi, adoreranno mangiare lee tutti apprezzeranno la bontà e la semplicità di questo piatto. Sul palato, infatti, sarà super appetitoso e irresistibile. Inoltre la zucchina è un ortaggio poco calorico quindi questa è la ricetta perfetta da far mangiare a chi segue una dieta. La preparazione è facilissima e seguendo i consigli disponibili qui sotto, potrà portarla a termine anche chi solitamente passa pochissimo tempo in cucina. Non resta che continuare a leggere e scoprire cosa fare. Sformato di: ingredienti e preparazione. Realizzare questo sformato è davvero un gioco da ragazzi. Infatti per portare a termine questa preparazione ci vorrà meno di un’ora. Questo perché ...